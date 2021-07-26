Бывший член Совета Федерации от Саратовской области, а затем замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Людмила Бокова устроилась проректором вуза в подмосковных Мытищах. Такие выводы можно сделать из публикации на сайте университета.

Она теперь является заместителем ректора по профессиональному образованию Московского государственного областного университета.

Напомним, в январе прошлого года Людмила Бокова сложила с себя полномочия сенатора от Саратовской области и перешла на работу в правительство РФ заместителем министра массовых коммуникаций и цифрового развития. Спустя девять месяцев, премьер-министр России Михаил Мишустин освободил экс-сенатора от этих обязанностей по ее личной просьбе. Она возглавила Федеральный институт цифровой трансформации образования.