Продолжается расследование уголовного дела по подозрению бывшего сотрудника одной из поликлиник города Саратова в получении взяток за фальшивую вакцинацию. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Так, с 1 июня по 9 июля прошлого года заведующий отделением одной из поликлиник получал взятки в виде денег за выдачу сертификатов о вакцинации от «COVID-19» без фактического вакцинирования.

Суммы взяток поступали на расчетный счет его личной банковской карты. За указанный период сумма незаконного вознаграждения составила 183,5 тысяч рублей.

Кроме того, с 26 мая по 22 июня прошлого года тот же заведующий получил взятку за выдачу фальшивого сертификата в размере 25 тысяч рублей.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.