Два бывших участковых отдела полиции из Энгельса Саратовской области получили сроки за кражу денег с карточки умершего пенсионера, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел.

18 июня прошлого года в полицию обратились жители одного из домов в Энгельсе, почувствовавшие трупный запах из квартиры своего престарелого соседа. Вскрыв квартиры двое участковых нашли тело мужчины. В ожидании труповозки они осмотрели комнату и обнаружили в ней телефон покойного.

Используя мобильное банковское приложение полицейские перевели со счета умершего на свой 40,361 тысячи рублей.

Преступников в погонах изобличили сотрудники ФСБ вместе сотрудниками отдела собственной безопасности полиции.

В ходе расследования выяснилось, что один из участковых незаконно отказал в возбуждении уголовного дела по заявлению жены покойного пенсионера, которая пыталась дознаться до правды о пропавших со счета мужа деньгах.

Суд приговорил одного из экс-участковых к одному году колонии общего режима, второй получил на год больше.