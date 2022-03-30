В отношении бывшей заведующей аптекой возбуждено уголовное дело за крупное мошенничество. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Так, в 2013 году заведующая аптекой одного из учреждений здравоохранения приняла на работу вверенной ей аптеки свою знакомую. Последней был оформлен расчетный счет и банковская карта для перечисления заработной платы.

Ничего не подозревающая женщина передала карту злоумышленнице. Впоследствии на эту карту перечислялась зарплата без фактического выполнения должностных обязанностей.

Таким образом, с ноября 2013 по июль прошлого года на карту оказалась перечислена сумма более 1,2 млн рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и закрепляются доказательства.