Следователи проводят проверку после гибели 22-летнего рабочего в Пугачеве. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным 10 декабря около 12:00 на площадке для складирования металлолома на Железнодорожной улице в Пугачеве работали двое человек. Один рыл котлован на экскаваторе, а другой находился рядом. Внезапно 22-летний парень оказался на дне ямы, а другой продолжил копать и не сразу заметил напарника.

Когда мужчина увидел рабочего, то подошел к нему и обнаружил, что тот не подает признаков жизни. Он сообщил обо всем начальнику и вызвал “скорую помощь”. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Следователи осмотрели место происшествия, у погибшего обнаружили травмы в области головы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, истребованы необходимые документы, сотрудников организации опрашивают.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.