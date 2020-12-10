Следователи проводят проверку после гибели 22-летнего рабочего в Пугачеве. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным 10 декабря около 12:00 на площадке для складирования металлолома на Железнодорожной улице в Пугачеве работали двое человек. Один рыл котлован на экскаваторе, а другой находился рядом. Внезапно 22-летний парень оказался на дне ямы, а другой продолжил копать и не сразу заметил напарника.

Когда мужчина увидел рабочего, то подошел к нему и обнаружил, что тот не подает признаков жизни. Он сообщил обо всем начальнику и вызвал “скорую помощь”. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

Следователи осмотрели место происшествия, у погибшего обнаружили травмы в области головы.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, истребованы необходимые документы, сотрудников организации опрашивают.

По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here