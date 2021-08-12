Заведующая экскурсионно-методического отдела музей покорителей космоса Ирина Рубцова рассказала об экспонатах, представленных на выставке «Семнадцать рассветов Германа Титова». Прошедшей с 6 по 7 августа в Саратовской области.

Выставка приурочена к 60-летию полета в космос второго человека. Она посвящена поступлению экспонатов в фондовую коллекцию музея, которая начала формироваться только в это году.

На выставке представлены элементы снаряжения, которые берет с собой космонавт. Среди них предметы личной гигиены и все необходимое для выживания в случае приземления в неблагоприятных условиях.