Член общественной палаты Саратовской области, кандидат экономических наук Елена Герчикова проанализировала возможности Саратовской области по наращиванию внешнеэкономической деятельности:

— Развитие внешнеторговых отношений Саратовского региона являлось и остаётся важной составляющей его устойчивого экономического состояния. За последние годы по многим товарным категориям область добилась высоких показателей по выходу на самообеспечение и реализацию экспортных возможностей. При этом в существующих реалиях, при усложнении цепочек поставок, в целях развития предпринимательства и, в некоторой степени, снижения инфляции, в регионе назрела необходимость Министерством экономического развития Саратовской области интенсифицировать усилия по координации внешнеэкономических и торговых отношений.

Так, представители бизнеса, общественники, эксперты в сфере ВЭД говорят о том, что сейчас, как никогда раньше, существует необходимость действовать не разрознено, а в рамках кластерного подхода, при котором все участники (включая перевозчиков, склады, таможенных представителей, распределительные центры и пр.) получат возможность в единой системе области реализовывать хозяйственную деятельность как на внешнем, так и на внутреннем рынках. По этому пути уже движется ряд регионов, повышая конкурентоспособность своих организаций.

Перечень предложений частично сформирован, может быть дополнен и лечь в основу комплексных мероприятий. В Саратовской области для этого имеются все предпосылки и возможности, как исторически сложившиеся, так и поддерживаемые сегодня. Так, благодаря Вячеславу Викторовичу Володину, за последние несколько лет удалось передать загруженные и разбитые трассы на федеральный уровень (почти 2500 км), недавно к перечню прибавились подходы к аэропорту «Гагарин».

Это существенно экономит средства бюджета области на их содержание, позволяет иметь средства на ремонт дорог областного и межмуниципального уровня, развивать кластерную основу торговых отношений Саратовского региона, — отметила Герчикова.