Саратовский врач, доктор медицинских наук Юрий Спиваковский, поддержал продление сертификатов для переболевших коронавирусом.

Напомним, зампред Правительства РФ Татьяна Голикова накануне выступила с инициативой увеличить действие сертификата до года. Главный аргумент – низкие показатели повторной заболеваемости.

— Когда представители правительства выносят такую вещь практически в сформулированной форме, их предложение основывается на мнениях специалистов. Такое предложение не рождается в каких-то кабинетах власти, — подчеркнул Юрий Спиваковский.

По мнению эксперта, ситуация находится под контролем Росэпиднадзора.