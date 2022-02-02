Проректор Саратовского института развития образования, доктор политических наук, профессор Михаил Данилов рассказал, чего ждать от системы дистанционного электронного голосования.

— Очевидно, что за ДЭГ — дистанционным электронным голосованием — будущее. Опыт пилотных регионов, где такая технология уже применялась, показывает, что возможность проголосовать с помощью различных гаджетов была позитивно воспринята обществом. Не случайно, «явка» на ДЭГ там в разы превосходила традиционную явку к привычным избирательным урнам. ДЭГ — это эффективный способ вернуть в избирательный процесс молодого, образованного, продвинутого избирателя. ДЭГ, наконец, решает извечную дилемму российского электората: не надо больше выбирать между походом на участок избирательный и поездкой на участок дачный. Реальное функционирование электронного государства в России, ставшие уже привычными сервисы на Госуслугах и в Личном кабинете налогоплательщика должны внушать доверие к надежности применяемых технологий.

Тем не менее, предстоит большая разъяснительная, если хотите, просветительская работа. Нужно будет очень терпеливо и обстоятельно рассказать, как работает эта технология. Какие степени защиты от манипуляций имеет. Как будет осуществляться общественное наблюдение и наблюдение со стороны кандидатов и партий за всеми процедурами. Важно, чтобы организующие выборы избирательные комиссии были готовы к ДЭГ. Готовы не только с правовой и организационной точек зрения, но и на смысловом, идейном уровне. Важно обеспечить не только легальность, но и легитимность ДЭГ.

Вообще, когда-то и всеобщее избирательное право воспринималось как утопия, как идея, несущая в себе риски для общества и политической системы, для привычного уклада жизни. Но прогресс не остановить. Прогресс и технологический, и социальный, и политический, — отметил он.