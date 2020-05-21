Доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой «Экология» института урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ имени Гагарина Ю.А. Елена Тихомирова поделилась мнением о поправках в Конституцию РФ, связанных с охраной окружающей среды.

— Вопросы состояния окружающей среды, развития особо охраняемых территорий, обеспечения экологической безопасности деятельности предприятий, выбор наиболее экологичных технологий в производстве – часто обсуждаемые и актуальные сегодня темы, находящиеся в спектре внимания национального проекта «Экология». Все эти вопросы учат анализировать и решать в СГТУ имени Гагарина Ю.А. при подготовке будущих экологов, инженеров и технологов, химиков и энергетиков.

Важность расстановки приоритетов экономического развития России с учетом решения и предотвращения экологических проблем как никогда очевидна. Поэтому совершенно своевременно утверждение этих позиций в основном законе государства – в Конституции РФ.

Предлагается внесение соответствующих поправок в статьи 71 и 72 Конституции, где в новой редакции будет акцентировано установление основ федеральной политики и федеральных программ во взаимосвязи экономического, экологического, научно-технологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации.

Будет подчеркнута необходимость непрерывного образования, в том числе и экологического, для воспитания сознания населения и экологически грамотного поведения в повседневной жизни.

В статье 72 планируется закрепить, что в совместном ведении Российской Федерации и субъектов находятся, в частности, природопользование, сельское хозяйство, охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые природные территории.

Таким образом, на конституционном уровне будет закреплена обязанность государства создавать благоприятные условия для жизнедеятельности населения, что неразрывно связано с экологически благополучной окружающей средой для человека, средой обитания с сохранением биоразнообразия, развития национальных парков, заповедников, заказников и так далее. А это в современном мире невозможно без развития экологически чистых технологий, экологически безопасных производств, научно-технологических решений по утилизации и рециклингу отходов производства и потребления, ликвидации накопленного экологического ущерба, — считает ученый.