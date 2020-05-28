Председатель Саратовской региональной общественной организации «Гражданское достоинство» Елена Резепова поделилась своим мнением касательно поправок в Конституцию РФ в части деятельности некоммерческих организаций. Напомним, предлагаемые изменения будут вынесены на Всероссийское голосование, дату которого определит Президент РФ Владимир Путин.

В частности, статью 114 Конституции предлагается дополнить положением, согласно которому Правительство Российской Федерации осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики.

— Изменения в Конституции Российской Федерации, которые затрагивают некоммерческий сектор, можно считать важным шагом к институционализации гражданского общества, — полагает Елена Резепова. – Уже сейчас сектор некоммерческих организаций является серьезной общественной силой. Это общественные лидеры, люди, которые меняют социальную реальность вокруг себя, содействуют развитию территории, на которой живут и развитию государства в целом. Свидетельством доверия к их деятельности служит существующий с 2017 года Фонд президентских грантов, в рамках деятельности фонда поддерживаются наиболее актуальные проекты некоммерческих организаций в области просвещения, культуры, поддержке здорового образа жизни, защиты экологии и пр. И, безусловно, позицию НКО следует учитывать при реализации государственной политики.

Закрепление нормы об участии институтов гражданского общества в выработке государственной политики позволит усилить сектор социально ориентированных НКО, вовлечь в него новых активистов, которым небезразлично, что происходит вокруг. И они действительно будут готовы к конструктивному взаимодействию с властью для реализации своих флагманских идей и проектов на благо общества.