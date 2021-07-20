Сегодня, 20 июля, специалисты министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области совместно с экологической лабораторией ООО «Биосфера» выезжали к пруду Семхоз. Об этом они рассказали в социальной сети «ВКонтакте».

На фотографиях можно увидеть, что пруд «зацвел» и зарос ряской.

Экологическая лаборатория взяла пробы из ручья, который наполняет пруд. Она прошла исследование по нескольким показателям: нитраты, нитриты, биологическое потребление кислорода, химическое потребление кислорода.

— На момент осмотра водоема признаков загрязнения не установлено. Однако при отборе проб, температура воды в ручье составляла +24 градуса, а в пруду +27 градусов, — отметила старший государственный инспектор министерства природных ресурсов и экологии Татьяна Курносова.

На территории Саратовской области температура держится от +35 и выше в течение многих недель. При высоких атмосферных температурах начинается естественный процесс цветения воды в водоемах. Причиной является избыточное количество биогенных веществ — соединений азота и фосфора, которые служат пищей для растительных организмов.

К интенсивному цветению воды приводит повышенный температурный режим в водных объектах, повышенная температура атмосферного воздуха, а также слабая проточность водных объектов в летний период.

Это явление наблюдается в пресных водоемах и является природным процессом.