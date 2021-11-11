Специалисты проектной организации ООО «Каркас» оценили состояние сгоревшей гостиницы.

Эксперты проверили текущее состояние объекта культурного наследия и его несущих конструкций.

Напомним, ранее в соцсетях саратовцы высказали недоверие к словам мэра Саратова Михаила Исаева о том, что гостиницу будут восстанавливать. Скептики опубликовали шокирующие фотографии, сделанные внутри здания. И предположили, что «Россия» восстановлению не подлежит.

Между тем, в заключении «Каркаса» сказано, что в сооружении необходимо разборать основные строительные конструкции с последующим их воссозданием.

Специалисты также порекомендовали собственникам памятника архитектуры срочно выполнить первоочередные противоаварийные работы, в том числе установить ограждение по периметру.

«Дальнейший комплекс мероприятий по сохранению объекта культурного наследия будет определен в ближайшее время«, — уточнили в пресс-службе мэрии.

Напомним, сильный пожар в «России» произошел ночью 4 ноября. Выгорели почти 2 тыс. кв метров заброшенного здания.

Фото : Н. Басов