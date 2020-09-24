С 22 по 25 сентября на базе Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования проходит межведомственный семинар-совещание для специалистов субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организаторами которого выступают Управление Президента РФ по общественным проектам совместно с АНО «Россия – страна возможностей» и Министерством просвещения Российской Федерации.

От Саратовской государственной юридической академии в мероприятии принимают участие руководитель Центра методического обеспечения деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав СГЮА, член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав доцент кафедры административного и муниципального права Светлана Зайкова и доцент кафедры уголовного и уголовно-исполнительного права Екатерина Евстифеева.

В рамках семинара-совещания его участники определят маркеры девиантного поведения несовершеннолетних, установят причины их возникновения, а также выработают профилактические решения данной проблемы.

По итогам мероприятия эксперты дадут правовую оценку презентованным решениям и внесут предложения по корректировке профилактической работы с несовершеннолетними.