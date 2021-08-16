Эксперты Авито Авто провели опрос среди десяти тысяч респондентов из разных регионов России и выяснили, как часто автовладельцы меняют свой транспорт.

Так, 29 процентов опрошенных в Приволжском федеральном округе покупают новую машину вместо старой раз в шесть-десять лет, а еще 29% чаще – раз в четыре-пять лет.

При этом оптимальный пробег, при котором пора расставаться с прежним автомобилем, по мнению жителей Поволжья составляет 100-150 тысяч километров.

Исследование выявило, что одной из распространенных причин для замены машины является появление возможности купить новую или авто классом выше. Эти варианты ответа выбрали по 24 и 23 процента респондентов.

19 процентов опрошенных указали, что решили купить другой, потому что им захотелось новых эмоций от автомобиля. Еще 16 процентов ответили, что предыдущее авто не подлежало ремонту, а 10 процентов решили сменить на более дешевый в обслуживании вариант.