С наступлением холодов потребителям, в чьих домах установлены отопительные газовые печи, нужно быть особенно внимательными. Нарушение правил их использования приводит к несчастным случаям, в том числе с летальным исходом. Основной причиной трагедий становится отравление угарным газом из-за натопа печи при закрытом шибере (заслонке).

Компания «Саратовгаз» напоминает основные правила эксплуатации отопительной газовой печи.

Перед первым использованием газовой печи необходимо пройти специальный инструктаж.

Подготовка к розжигу печи

1. Перед розжигом газовой горелки печи необходимо открыть форточку (окно) и провентилировать помещение в течение 10—15 минут.

2. Открыть шибер печи, а также смотровое отверстие и дверцу поддувала.

3. Проверить тягу в топке печи, для чего поднести полоску тонкой бумаги к отверстию. При наличии тяги бумажка должна прилипать к смотровому отверстию и втягиваться внутрь его. Категорически запрещается разжигать печь, если тяга отсутствует.

Розжиг печи

Провентилировать в течение 10 минут топочную камеру и дымовой канал, для чего полностью открыть шибер, поддувало и смотровое отверстие. Затем открыть кран на газопроводе (опуске) у печи. После этого поднести зажженную лучину через смотровое отверстие к запальнику, нажать кнопку клапана, после загорания запальника открыть регулировочный кран основной горелки и закрыть смотровое отверстие.

Использование печи

1. Печь не должна работать более двух часов за один натоп, выключив горелку, необходимо сделать перерыв не менее чем на три-четыре часа.

2. Недопустимо при работающей газовой горелке закрывать шибер, это опасно для жизни.

3. По окончании топки печи обязательно перекрывайте кран на опуске к горелке.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1. Производить розжиг при отсутствии тяги.

2. Оставлять печь во время работы без присмотра.

3. Перегревать печь (отопительная печь не должна гореть более двух часов подряд).

4. Производить розжиг печи с закрытым шибером.

5. Производить розжиг печи без предварительной вентиляции топки.

6. При работающей газовой горелке закрывать шибер.

7. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

8. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов.

ПРИ НАЛИЧИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОМЕЩЕНИИ НЕОБХОДИМО НЕМЕДЛЕННО:

1. Перекрыть все газовые краны.

2. Проветрить помещение.

3. Не пользоваться открытым огнем, не включать и не выключать электроприборы.

4. Вызвать аварийно-диспетчерскую службу по телефону: 04 или 104

В целях безопасной эксплуатации газовых приборов необходимо ежегодно осуществлять их техническое обслуживание силами специализированной организации.

Ответственность за сохранность газового оборудования и исправное состояние дымовых и вентиляционных каналов в домах и квартирах, принадлежащих гражданам на праве личной собственности возлагается на домовладельцев.

Ответственность за качество технического обслуживания и ремонт газового оборудования в жилых домах возлагается на эксплуатационные организации газового хозяйства.

Ответственность за безопасную эксплуатацию работающих бытовых газовых приборов в домах и квартирах несут владельцы и лица, пользующиеся газом.