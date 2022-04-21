Сегодня, 21 апреля, вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин встретился с Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом Федором Юрчихиным. Об этом чиновник написал в своем телеграм-канале.

По его словам, Федор Николаевич возглавляет центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ. Сейчас он проводит просветительскую работу для учащихся, поэтому встретился со студентами СГТУ.

Космонавт предложил разместить экспозицию о саратовском техническом ВУЗе для абитуриентов в павильоне на ВДНХ. По мнению Федора Юрчихина, это позволит привлекать больше специалистов на российские предприятия в ракетно-космической отрасли.

— Федор Николаевич поделился, что был рад узнать, как в Саратовской области сохраняется память о первом космонавте Юрии Алексеевиче Гагарине. Его именем назван новый аэропорт, в прошлом году на месте приземления Гагарина создан Парк покорителей космоса. Благодаря поддержке Председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина ведется реконструкция аэроклуба в Дубках, где занимался Юрий Гагарин, — добавил Бусаргин.