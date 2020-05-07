Житель Ленинского района Саратова осужден за нацистские комментарии в интернете, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Суд установил, что в апреле прошлого года 38-летний мужчина разместил в социальных сетях сообщение, в котором содержались высказывания унижающие людей по национальному признаку. При этом ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за схожее правонарушение.

Ленинский районный суд приговорил мужчину к двум годам условно с испытательным сроком на два года.