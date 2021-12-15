​«Нет времени на раскачку!»

В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали вакцину «Спутник V», модифицированную под омикрон-штамм коронавируса, препарат проходит первую стадию клинических исследований.

Об этом заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия 24»

Специалистам, конечно, виднее, но результаты исследований штамма за рубежом, где его впервые и нашли, еще не завершены. В России первые больные появились только-только. А вакцина — вот она, родимая.

Скоро так случится, что вакцины будут делать раньше штаммов. Можно, конечно, сказать, что технологии шагнули вперед, но эту отрасль совершенно точно нужно переставать называть здравоохранением, потому что ни здоровья, ни его охраны здесь и близко нет.

Коммерция — да. Политика — без сомнения. Безопасность? А что это такое?