АО «Облкоммунэнерго» утвердило план подготовки и проведения противопаводковых мероприятий. В каждом филиале энергокомпании будет создана соответствующая комиссия, которая призвана осуществлять взаимодействие с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления.

До конца февраля энергетики сформируют перечень электросетевых сооружений, попадающих в зону предполагаемого затопления, а также графики круглосуточного дежурства инженерно-технического персонала. В ближайшее время специалисты предприятия выполнят отводы для стока вод от распределительных устройств, укрепят опоры воздушных линий, находящихся в зоне предполагаемого затопление. К трансформаторным подстанциям, где имеется риск проникновения паводковых вод, будет подвезён песок. Ведётся проверка работоспособности водооткачивающего оборудования. Кроме того, запланированы внеплановые тренировки оперативно-выездных бригад по устранению аварийных ситуаций, произошедших вследствие возможного затопления.

На весь период весеннего паводка будут организованы круглосуточные внеочередные осмотры трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, находящихся на потенциальных территориях подтопления, а также линий электропередач в оползневой зоне. Предусмотрены дополнительные оперативно-выездные бригады.

Большое внимание уделено электроснабжению социально-значимых объектов – предусмотрена возможность резервного питания от альтернативных источников по сети 0,4 киловатта.

— В этом году зима порадовала обильным выпадением осадков. С весенним потеплением мы можем столкнуться с резким прохождением талых вод. Поскольку до календарной весны остаётся совсем мало времени, мы должны максимальную обеспечить безопасность и надёжность электроснабжения наших потребителей в период весеннего паводка, — подчеркнул генеральный директор предприятия Александр Качалов.