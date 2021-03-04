3 марта во всех филиалах АО «Облкоммунэнерго» — предприятиях городских электрических сетей – состоялась противопаводковая тренировка.

В режиме реального времени в городах присутствия энергокомпании участники тренировки получили вводные установки по возникшей внештатной ситуации, связанной с «большой водой». Так, например, в Аткарских ГЭС, согласно тренировочной легенде в результате интенсивного таяния снега и подъёма грунтовых вод произошло подтопление двух трансформаторных подстанций и отходящих от неё воздушных линий электропередач 0,4 киловатта. В зоне затопления на ВЛ-0,4 киловатта от одной из трансформаторных подстанций в результате крена пяти опор произошёл срыв шести изоляторов.

Максимально быстро специалисты предприятия организовали взаимодействие оперативного и оперативно-ремонтного персонала, оценили состояние энергообъектов, обеспечили взаимодействие оперативно-диспетчерской службы филиала с центральной диспетчерской службой АО «Облкоммунэнерго», а также с единой дежурно-диспетчерской службой муниципального района. Энергетики продемонстрировали укомплектованность аварийно-восстановительными материалами, необходимыми спецсредствами для передвижения и проведения ремонтных работ, а также высокую степень готовности к ликвидации технологических отказов оборудования в предполагаемой зоне возникновения чрезвычайной ситуации.

В ходе противопаводковой тренировки наиболее пристальное внимание было уделено традиционным территориям риска в Балашовском, Калининском, Энгельсском, Аткарском, Марксовском и Озинском районах. Сформирован перечень электросетевого хозяйства, попадающих в зону предполагаемого подтопления, а также графики круглосуточного дежурства инженерно-технического персонала. Выполнены отводы для стока вод от распределительных устройств, укреплены опоры воздушных линий, находящихся в зоне предполагаемого подтопления. К трансформаторным подстанциям, где имеется угроза проникновения паводковых вод, подвезён песок.

— На весь период весеннего паводка мы организовали круглосуточные дежурства специалистов с внеочередными осмотрами трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Особое внимание уделено электроснабжению социально-значимых объектов, по всем предусмотрена возможность резервного питания от альтернативных источников.

В целом, проведенная противопаводковая тренировка показала высокий уровень готовности персонала к действиям при возникновении внештатных ситуаций для сохранения безопасного и надёжного электроснабжения населения в городах Саратовской области, — подвёл итоги тренировки генеральный директор предприятия Александр Качалов.