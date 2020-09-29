В Саратовской области с 2 по 10 октября электрички «Саратов-1 – Овражная» будут ходить по новому расписанию из-за замены рельс на пути перегона Россоша-Овражная. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

2, 4,8,9 октября пригородный поезд № 6048 сообщением «Саратов-1 – Овражная» поедет только до Карамыша, отправление в 17:36, прибытие в 19:28.

Электричка № 6047 сообщением «Овражная – Саратов-1» 3, 5, 9, 10 октября будет отправляться только от станции Карамыш в 6:13, приезжать на конечную в 8:02.