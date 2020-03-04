Облсуд поставил точку в гражданском деле по иску о взыскании компенсации морального вреда. Об этом пишет прокуратура.

Установлено, в феврале 2019 года компания ЗАО «УПТК-1» приняла на работу электрика, который должен был работать в офисе. По факту же сотрудник выполнял обязанности на территории базы отдыха «Старый замок» в Шумейке, где ремонтировал садовую технику.

Однажды во время ремонта газонокосилки он получил травму и обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Иск был удовлетворен в полном объеме, однако ответчик был не согласен в назначенной суммой. Он подал апелляцию, ссылаясь на то, что электрик должен был знать все меры предосторожности при ремонте газонокосилки.

Суд не стал менять своего решения.

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