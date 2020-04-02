Завершено расследование уголовного дела о гибели мужчины и его внука в бане от удара током. Об этом сообщили в СУ СКР.

Следствие считает, что электрик был обязан перенести счетчики в более доступные места. 28 августа он прибыл в дом к жителям села Трещина Саратовского района, где доверил хозяину выполнить часть своих обязательств, хотя это строго запрещено. После проведения работ специалист покинул дом, не убедившись в готовности электроустановки к подаче электроэнергии.

— В частности, не выявил, что владелиц дачи при выполнении электромонтажных работ ошибочного разместил фазу от электросчетчика на электрический водонагреватель, установленный в помещении бани вследствие чего, соединенная с ним металлическая душевая лейка оказалась под напряжением, — уточники в ведомстве.

В тот роковой день 66-летний мужчина со своим 16-летним внуком решили попариться в бане, где и получили смертельный разряд тока. Сначала пострадал мальчик, а когда дедушка пытался ему помочь, то пострадал сам.

Сейчас на электрика завели дело, но на допросе он отрицал свою вину. Следователи собрали все доказательства против обвиняемого и направили дело прокурору для утверждения обвинительного заключения.