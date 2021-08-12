На Едином портале государственных (муниципальных) услуг доступен набор услуг для граждан и бизнеса, являющихся сторонами исполнительного производства. Разработчиками выступили Федеральная служба судебных приставов и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

С помощью сервиса «Госпочта» в личный кабинет пользователя направляются электронные повестки от судебных приставов и сведения о задолженностях. Сервис работает во всех субъектах Российской Федерации, включая города федерального значения — Москва и Санкт-Петербург. Общее количество направленных уведомлений на сегодняшний день превысило 109 миллионов.

На портале Госуслуг для пользователей также реализована возможность подачи должностному лицу ФССП России в электронном виде заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности по исполнительному производству. Услуга включает в себя порядка 30 типовых обращений по различным жизненным ситуациям. На сегодняшний день их общее количество составило более 1,9 миллиона.

Всего в первой половине 2021 года в структурные подразделения Управления ФССП России по Саратовской области посредством портала «Госуслуги» от сторон исполнительного производства поступило свыше 13,5 тысяч электронных заявлений о предоставлении сведений о ходе исполнительного производства в отношении физического и юридического лица. По сравнению с первым полугодием 2020 года их количество выросло на 235 процентов (более 4 тысяч заявлений в 2020 году).

Самым скоростным на портале Госуслуг стал сервис, позволяющий должникам и взыскателям в онлайн-режиме получить сведения о ходе исполнительного производства. Более 75 процентов запросов исполняется менее чем за три секунды. С помощью сервиса можно узнать информацию о принятых судебным приставом мерах, в том числе связанных с различного рода ограничениями в отношении должников и их имущества, например, в праве выезда за пределы страны или на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств.

Как показывает статистика, данный электронный сервис один из самых популярных на портале – в сутки фиксируется около 35 тысяч запросов. Общее количество интерактивных заявлений уже составляет более 4,4 миллиона.