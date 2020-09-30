Сегодня, 30 сентября, председатель ГД Вячеслав Володин рассказал о том, что сейчас обсуждаются вопросы о переходе на электротранспорт. Например, курсирующий между Энгельсом и Саратовом на солнечных батареях. Он отметил, что начинается реализация первого этапа строительства скоростного трамвая в Саратове, на что выделено 330 миллионов рублей. В этом году на деньги можно будет уже приобрести сетевое оборудование и подстанции. Предстоит замена трамвайных путей, создание основы для рельсов на участе от остановки «Соколовая» до Детского парка.

Федеральный политик сообщил о том, каким образом в Саратове будет обновляться троллейбусный парк.

— Поступающие столичные троллейбусы новее чем, наши. Им от двух до трех лет и небольшая партия, которой несколько больше. Это позволит обновить порядка 100 единицы техники, потому что получим 80, перед этим получили десять и семь закуплено новых. На следующий год по льготным ценам будут закуплены еще 30 троллейбусов, надеюсь, с энгельсского завода, — отметил федеральный политик.

Таким образом из 150 единиц транспорта в городе 130 будут соответствовать требованиям и стандартам. Они будут либо новые, либо с небольшим пробегом.

Вячеслав Володин добавил, что увеличение зарплаты работникам троллейбусного и трамвайного депо, их реконструкция, создание своей ремонтной базы позволит выйти на новый уровень. Он отметил, что на следующий год запланировано решение проблемы по обновлению трамвайного парка.