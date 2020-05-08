В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории, философии, политологии и социологии ССЭИ РЭУ имени Г.В.Плеханова Елена Демидова поделилась мнением по поводу поправки о защите исторической правды, внесенной в новую редакцию Конституцию РФ.

— «Образ истории» не передается подрастающему поколению в готовом завершенном виде, а формируется под влиянием целого комплекса факторов и условий. Очень важно, что сегодня ставится заслон попыткам фальсификации Отечественной истории на законодательном уровне. И самое главное, что эта идея находит свое отражение в Основном законе нашего государства, где дополнения в статью 67 гласят: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».

Другими важнейшими средствами противодействия попыткам фальсификации истории являются обеспечение доступности исторических источников, документов органов власти и управления, воспоминаний очевидцев событий, а также повышение общеисторической компетентности и культуры всего общества и прежде всего молодежи. В России на государственном, законодательном уровне предлагается закрепить «историческую политику», «политику памяти» с целью формирования исторического сознания народа, национальной памяти россиян, гражданской идентичности.

Современное общество не должно допускать фальсификации и искажения исторических фактов. В преддверии 75 годовщины Великой Победы государство и общество должны особенно трепетно относится к сохранению исторической правды, не позволять кому-либо пересматривать и фальсифицировать в своих интересах итоги Второй мировой и Великой Отечественной войны. Год памяти и славы — самое подходящее время для того, чтобы законодательно защитить историческую правду и поддержать представленные изменения в Конституцию РФ.