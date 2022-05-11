Голосование пройдет в электронной форме с 23 по 29 мая.

Член оргкомитета по проведению предварительного голосования в Саратовскую областную Думу партии «Единая Россия» Елена Герчикова рассказала, как проголосовать за кандидатов.

—Партия «Единая Россия» проводит предварительное голосование при выборе кандидатов для выдвижения в законодательные собрания разного уровня уже не первый год. Но это предварительное голосование отличается тем, что при проведении голосования будет применяться полностью электронное голосование. Для участие в качестве выборщика, то есть проголосовать за кандидата необходимо зарегистрироваться на https://pg.er.ru/ в качестве выборщика. Стоит отметить, что успешно пройти регистрацию могут только верифицированные пользователи портала ГосУслуги, для этого необходимо иметь действующий личный кабинет.

Это необходимо для обеспечения безопасности и недопущения многократного голосования. Все данные защищены технологиями шифрования. Это лишний раз доказывает легитимность и информационную безопасность электронного голосования. Регистрация выборщиков продлится до 28 мая. А голосование состоится с 23 по 29 мая. На сайте https://pg.er.ru/ (Предварительное голосование «Единой России») так же можно ознакомиться с биографиями и политическими программами кандидатов, — рассказала Елена Герчикова.