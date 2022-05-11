Сквер на Вавилова. Очередной обман, очередная некачественная работа по муниципальному заказу за бюджетные деньги.

Подрядчик Ольга Колесниченко признает, что высаженные растения погибли. Но не верно указывает время высадки. Сажали их в ноябре.

В любом случае, мы снова видим схему «надо быстрее освоить деньги, а потом хоть трава не расти». В прямом смысле.

В такой схеме Ольга Колесниченко участвует не впервые. Так же было при «озеленении» сквера Борцам революции 1905 года. Рядом с Городским парком. Там большинство высаженных растений погибло.

Объяснение было таким: в сквере нет полива (а зачем тогда сажали?). В сквере на Вавилова полив есть. Но это не помогло.