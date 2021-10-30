Вопрос, как вы понимаете, риторический.

Ответ — «НВК Банк». В Саратове продается знаменитое историческое здание — мельница Шмидта. Его продают, как имущество банка «НВК», попавшего в банкротство.

И тут возникает вопрос — а как попало

здание в собственность банка? И, в то

время, как пересматривается переход в частную собственность кинотеатров» Саратов», «Пионер», «Победа», зданияг остиницы «Волга» и даже Крытого рынка, про то, как переводилась банку знаменитая мельница — нигде ни слова.

А вопрос совсем не праздный. Потому что дело не только во владении зданием.

Мельницу сейчас продают за немалые

деньги. Она была выставлена на торги за 235,6 млн руб! Но покупателя не нашлось.

Торги прошли и были признаны

несостоявшимися 13 октября. Теперь цену понизят до 212 млн руб. и снова выставят мельницу на торги 29 ноября.

Банк не только увел городское здание,

пользовался им, но и пытается заработать на нем две сотни миллионов!

Этот вопрос почему-то не поднимают наши градозащитники-краеведы и архитекторы. Хотя тут ничего не надо восстанавливать, вкладывать миллионы и миллиарды. Достаточно просто вернуть городу. Пока есть время до следующих торгов, надо поднять вопрос в соцсетях, СМИ и на

градозащитных ресурсаx.

Если вернули кинотеатры, должны вернуть и мельницу Шмидта. По крайне мере, должна начаться проверка правомерности ее перевода в частную собственность.