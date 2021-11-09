Испытала действие QR кодов в торговых центрах Самары (в праздники) и у нас, в Саратове.

Была в двух ТЦ — в «Триумф Молле» и «Детском мире».

В отличие от Самары QR-коды у меня не проверяли специальной программой. Оба раза охранник просто посмотрел издали: есть код? Проходите! Многие показывают не коды, а справки о прививках, причем, в виде фото на телефонах. А подслеповатый охранник пытается рассмотреть даты.

В общем, процедура в Саратове пока выглядит как фикция. Кто еще успел попробовать?

Фото сделано в Самаре.