Подкину любителям спорта.

Тем, кто пишет: нельзя трогать популярный у горожан стадион «Динамо».

Популярный? Ок.

Среда, день, стадион «Динамо» , пять горожан в зоне видимости. Детей не наблюдается.

Зайдите в любое время дня и попробуйте найти там массы счастливых горожан.

Исключение — только зима, каток.

В остальное (большее) время года стадион — это нечто старое, запущенное и неуютное.

Гуляющие в «Липках» семьи с детьми, может, и зашли бы на него. Но не пускает высокий забор. Тоже старый и некрасивый.

Может, под дорожками и нет захоронений священников, но они истлели и, кажется, их самих пора захоронить.

Трибуны, тронутые временем, как бы зовут в «тренажерный зал», наверное, оставшийся с 90-х.

На заднем малом стадионе запустение, покрытие покорежилось. Его используют как склад и паркуют детский паровозик.

Хотя бы туда можно было бы пустить детей, поставить уличные тренажеры. Но нет, тоже забор.

Вот такой стадион вам нужен?

Давайте забудем про храм и поговорим о необходимости кардинально обновить сам стадион.

Это же черная дыра, портал в 90-е.