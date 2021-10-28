Подкину любителям спорта.
Тем, кто пишет: нельзя трогать популярный у горожан стадион «Динамо».
Популярный? Ок.
Среда, день, стадион «Динамо» , пять горожан в зоне видимости. Детей не наблюдается.
Зайдите в любое время дня и попробуйте найти там массы счастливых горожан.
Исключение — только зима, каток.
В остальное (большее) время года стадион — это нечто старое, запущенное и неуютное.
Гуляющие в «Липках» семьи с детьми, может, и зашли бы на него. Но не пускает высокий забор. Тоже старый и некрасивый.
Может, под дорожками и нет захоронений священников, но они истлели и, кажется, их самих пора захоронить.
Трибуны, тронутые временем, как бы зовут в «тренажерный зал», наверное, оставшийся с 90-х.
На заднем малом стадионе запустение, покрытие покорежилось. Его используют как склад и паркуют детский паровозик.
Хотя бы туда можно было бы пустить детей, поставить уличные тренажеры. Но нет, тоже забор.
Вот такой стадион вам нужен?
Давайте забудем про храм и поговорим о необходимости кардинально обновить сам стадион.
Это же черная дыра, портал в 90-е.