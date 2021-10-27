Какое-то безумие я сейчас узнала из
дискуссии про строительство храма на месте стадиона «Динамо». 

Выделю основные моменты.

Митрополит Саратовский и Вольский
Игнатий хочет возродить Александро-
Невский собор в Саратове. Но! Он согласен возродить его в другом месте, чтобы не злить людей. В каком другом месте? 

Движение градозащиты, которое
Александр Ермишин метко назвал
«градонападением» хочет возродить храм только на месте стадиона «Динамо». Но! Они cогласны открыть там музей. Или планетapий! А вокруг этого они предлагают сохранить
беговые дорожки, поле, зимой каток.
(Только представьте: стоит сооружение с крестом, внутри планетарий, снаружи
беговые дорожки…)

Строить все это должны некие спонсоры из неких «внебюджетных источников». Каких-то спонсоров вроде бы знает митрополит. Но это не точно.

В цену собора спонсору включат еще
стадион. Который перенесут куда-нибудь.

Люди против? Ну и что. Храм Христа
Спасителя тоже встречал сопротивление, а сейчас это Мекка для туристов.

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