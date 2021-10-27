Какое-то безумие я сейчас узнала из

дискуссии про строительство храма на месте стадиона «Динамо».



Выделю основные моменты.

Митрополит Саратовский и Вольский

Игнатий хочет возродить Александро-

Невский собор в Саратове. Но! Он согласен возродить его в другом месте, чтобы не злить людей. В каком другом месте?

Движение градозащиты, которое

Александр Ермишин метко назвал

«градонападением» хочет возродить храм только на месте стадиона «Динамо». Но! Они cогласны открыть там музей. Или планетapий! А вокруг этого они предлагают сохранить

беговые дорожки, поле, зимой каток.

(Только представьте: стоит сооружение с крестом, внутри планетарий, снаружи

беговые дорожки…)

Строить все это должны некие спонсоры из неких «внебюджетных источников». Каких-то спонсоров вроде бы знает митрополит. Но это не точно.

В цену собора спонсору включат еще

стадион. Который перенесут куда-нибудь.

Люди против? Ну и что. Храм Христа

Спасителя тоже встречал сопротивление, а сейчас это Мекка для туристов.