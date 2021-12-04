На этой неделе, на заседании совета по инвестициям мэр Михаил Исаев рассказал о готовящемся проекте «Триумфальный» на территории бывшего комбикормового завода.

Уже сейчас, глядя на проект, саратовцы удивляются и задают много вопросов. И это не случайно. От планов мэрии явственно пахнет большой аферой.

Как говорят:

Все это представляется в докладе, как «сохранение исторической среды», которое включает восстановление триумфальной арки и сохранение мельницы Рейнеке.

Как на самом деле:

В реконструкции Триумфальной арки никакого сохранения нет, это будет новодел «в старом стиле». Арку когда-то строили под визит императора. Сейчас она будет прилеплена сбоку-припеку грандиозного комплекса, посмотрите, на одной из картинок ее (с трудом) можно рассмотреть.

Историческая мельница Рейнеке, судя по опубликованным наброскам проекта, будет настолько плотно застроена, что растворится на фоне архитектурных гигантов. Градозащитников в очередной раз использовали для прикрытия.

Как говорят:

Это пространство станет новой рекреационной зоной и «открытым общественным пространством» для отдыха и прогулок горожан. С открытымибассейнами и колесом обозрения.

Как на самом деле:

Никакого «открытого пространства» не останется, все будет плотно застроено. Уже известно, что на небольшой территории будет построено 60 тысяч квадратных метров!! Погуглите, насколько это много. Например, 17-ти этажная свечка с одним подъездом — это 8 тыс. кв. м. По картинкам видно, какой плотной будет застройка. Фактически, между зданиями, стоянками машин и «рекреациями» будут узкие проходы. К колесу обозрения придется пробираться между гигантских строений. Вид на Волгу из города будет полностью закрыт. Про колесо. Как заметил архитектор Сергей Лазарев, колесо обозрения — это расходная статья. Такую конструкцию нужно содержать. Из каких источников — не говорится.

Как говорят:

Инвесторами 5-ти миллиардного проекта делового и развлекательного центра «Триумфальный» на набережной выступают жители региона. Его создание займет четыре года. На его территории появится отель сети Нilton, большой фудкорт и аква- центр.

Как на самом деле:

Откуда у жителей региона 5 миллиардов рублей? Если в регионе дефицитный бюджет. Даже на строительство инфекционной больницы собирали деньги всем миром, требуя дань с предпринимателей (а построить не могут до сих пор).

Кто спросил мнение жителей региона, нужны ли городу отель Нilton и фудкорт на набережной? Какую прибыль получит от этого городской бюджет? Нет сомнений, что у проекта есть конкретные финансовые интересанты. Кто они — по каким-то причинам не разглашается. Налицо манипуляция с общественным мнением. Стройка за 4 года — еще один миф. В Саратове ничто и никогда не строится с такой скоростью. Территория комбикормового завода на долгие годы закроется забором.

Вывод:

У нас на глазах привлекательную городскую территорию распиливают под конкретные финансовые выгоды конкретных людей и компаний. Без учета градостроительного планирования, без общественного обсуждения и даже формальных решений городской думы. Каждый квадратный метр этой золотой земли будет приносить выгоду не нам. Представляется это как «развитие территории» и даже как «возрождение Саратова». Но исторические объекты используются по схеме «а сбоку бантик», а финансовые схемы не разглашаются.