Жители микрорайона, расположенного рядом со стадионом «Спартак», бьют тревогу.

Возле уже реконструированного стадиона снова что-то строят.

Разрыт котлован, стройка перегородила единственную дорогу, по которой ходят жители. Именно по этой дороге школьники идут в школу. В микрорайоне живет около 2000 человек.

Сейчас котлован никак не огорожен, что является откровенным нарушением. Дорога разбита и перегорожена самосвалами. Любой дождь заполнит его водой, и жители получат «озеро», мимо которого ходят дети. Взрослым тоже невозможно выбраться по разбитой дороге.

Ждем ответов от администрации Октябрьского района. Когда будет обеспечен безопасный проход для жителей?