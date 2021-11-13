Жители микрорайона, расположенного рядом со стадионом «Спартак», бьют тревогу.

Возле уже реконструированного стадиона снова что-то строят.

Разрыт котлован, стройка перегородила единственную дорогу, по которой ходят жители. Именно по этой дороге школьники идут в школу. В микрорайоне живет около 2000 человек.

Сейчас котлован никак не огорожен, что является откровенным нарушением. Дорога разбита и перегорожена самосвалами. Любой дождь заполнит его водой, и жители получат «озеро», мимо которого ходят дети. Взрослым тоже невозможно выбраться по разбитой дороге.

Ждем ответов от администрации Октябрьского района. Когда будет обеспечен безопасный проход для жителей?

 

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