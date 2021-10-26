Моя позиция по спору «храм или стадион» в Саратове самая уникальная.

Ищу сторонников в свой кружок.

Я против храма и против стадиона.

Так-то я знаю, что большой храм в этом месте нужен. Кто говорит, что это не так, никогда не был в церкви иконы Утоли моя печали на праздник (там встать негде).

Ближайшие большие храмы далеко — это Троицкий и Покровский и они «обслуживают» свои большие районы.

Покровский вообще не в счет, в нем часто бывают архиерейские службы, когда приезжает весь город и не протолкнуться.

Mне не нравится стадион «Динамо» . Он уродливый, несовременный, закрытый со всех сторон, как бункер. Недаром он принадлежит силовикам. Не вызывает желания зайти. Меня гоняли туда на уроках физкультуры в 19-й школе, и каток там дурацкий, с холодной старорежимной раздевалкой. А хуже всего, что он выходит на площадь с памятником своим как бы задом, прикрытым некрасивой рекламой.

Но. Отстаньте от города, хватит его перекраивать! Не нужны нам ваши возрожденные храмы, ваши восстановленные кинотеатры, ваши пляжи за миллиард и парки про космос. Дайте вздохнуть от вашей душной заботы.

Позвольте людям самим выбирать себе хотя бы муниципальных депутатов. А пока этого нет, прекратите маскировать свою жадность и самоуправство выдуманными интересами людей. Дайте нам жить в нашем городе без вашего навязчивого внимания. Займитесь первостепенными

делами. Строительство храма — это около миллиарда рублей. Почините водопровод, стыдно гостей приглашать — постоянные отключения и весь город в потоках воды.