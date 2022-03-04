Елена Огурцова, кандидат экономических наук, доцент, декан экономического факультета СГУ имени Н.Г. Чернышевского рассказала саратовцам, как жить в условиях санкций.

— Во-первых, разумно. Необходимо опираться на значительный потенциал российской экономики, который далеко не весь используется. Санкции – это ограничения развития в коротком временном периоде. В то же время это мобилизация неиспользуемого потенциала, новые возможности по ускорению импортозамещения. Интеллектуальные ресурсы наравне с природными ресурсами — важное конкурентное преимущество российской экономики, что позволяет наладить собственное производство качественных аналогов тех товаров, которые оказались под санкциями. Адаптационные способности российской экономики высоки. 8 лет санкционного давления позволили выработать определенный иммунитет. Правительством России сделано много для поддержки отечественного товаропроизводителя. Программы импортозамещения реализуются в России еще с 2014 года. Значительная часть иностранной продукции в различных отраслях экономики уже замещена продукцией российского производства, а также стран Евразийского экономического союза. Выстроены алгоритмы ответов на возможные санкции.

Во-вторых, рационально. Необходимо проанализировать свой личный бюджет, пересмотреть структуру расходов, выявить ненужные (избыточные) расходы, по-новому выстроить систему приоритетов в личном потреблении, не поддаваться панике, не делать эмоциональных покупок, не поддаваться непрофессиональным советам «экспертов» в социальных сетях.

Что делать? Продолжать развиваться, жить, и самое главное, не паниковать, — подвела итог Огурцова.