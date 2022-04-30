Директор лицея «Солярис» Елена Перепелицина высказала свое мнение про предварительное голосование партии «Единая Россия».

«Предварительное голосование – это возможность для жителей самим выбрать кандидатов: достойных, пользующихся уважением, наиболее конкурентных. Главная цель – выбрать самых эффективных!

Отрадно, что интерес к предварительному голосованию ежегодно растет, и данный этап отбора кандидатов становится своеобразной доброй традицией. Партия совершенствует эту процедуру, адаптируя её под новые реалии, к примеру, внедряются электронный вид голосования, использование современных технологий.

Нельзя не согласиться, что предварительное голосование становится социальным лифтом, к примеру, для новых членов партии, лидеров общественного мнения и просто граждан с активной гражданской позицией, которые связывают свое будущее с политической деятельностью. Об этом, кстати, говорил и Владимир Путин: по его мнению, такая система «будет выталкивать наверх людей, заинтересованных и желающих работать в интересах общества».

Современное предварительное голосование, проводимое «Единой Россией», – это уникальный и эффективный канал обратной связи между партийным центром, рядовыми членами, сторонниками, избирателями и в целом жителями нашей страны. Сама проходила через предварительное голосование в прошлом году в преддверии выборов в Саратовскую городскую думу. И с уверенностью могу сказать, что данная процедура позволяет наладить эффективные коммуникации с избирателями», — отметила Елена Перепелицина.