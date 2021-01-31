Елена Сайганова, доцент кафедры социологии молодежи ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский университет имени Н.Г. Чернышевского», кандидат социологических наук провела исследование среди молодежи, которая вышла на несакционированную акцию на Театральной площади в Саратове.

Она задала ребятам вопросы — понимают ли они, что ими манипулируют, и понимают ли, зачем вышли.

Выяснилось, что многие идут для интереса, ради подписчиков или за компанию, чтобы отстоять свои интересы, даже не совпадающие с целью акции. О правовых аспектах и последствия юноши и девушки не задумываются.

—Сейчас очень важно донести эту информацию как до самих детей, так и до их родителей. Если кто-то хочет отстаивать свои взгляды и идеи по любым направлениям и вопросам, то это необходимо осуществлять в рамках правового поля и существующего законодательства. Наша задача — объяснить детям, что они втянуты в продуманную и тщательно спланированную театральную постановку или игру, с их помощью и их руками хотят дестабилизировать обстановку в нашей стране. Детям рано играть в политику, им не место на незаконных митингах, которые организованы людьми для получения власти и собственной наживы, — объяснила социолог.

