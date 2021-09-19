Член Общественной палаты Саратовской области Елена Склярова пригласила всех жителей региона на избирательные участки.

—В этом году наблюдателям предстоит проделать большую работу, выборы в условиях пандемии проходят три дня. И на наблюдателей в эти дни возлагается большая ответственность, как по соблюдению легитимности и открытости процесса, так и по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм. На настоящий момент весь выборный процесс проходит максимально открыто, прозрачно и безопасно.

По традиции я голосую в воскресенье, сегодня с утра с 18-летним сыном, который пришел на выборы впервые, мы уже сделали свой выбор.

Хочу отметить, что на своём избирательном участке 1781 города Энгельса соблюдены все санитарные меры, на входе нам померили температуру, обработали руки, выдали индивидуальный пакет, в котором находились маска, перчатки, и ручка. Сегодня воскресенье — третий день голосования, приятно отметить, что жители с самого утра активно голосуют. Тем не менее, многие отложили этот процесс до самого вечера или вовсе приняли решение не ходить. Такое отношение к гражданскому долгу недопустимо. От каждого из нас, от нашей гражданской активности, от нашего выбора зависит будущее страны и региона. Приглашаю вас сегодня прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. Голос каждого важен для России, — отметила Склярова.