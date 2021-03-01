В настоящее время в Саратове проживают свыше полутора тысяч детей, находящихся под опекой. Из общего числа 89 детей находятся в государственных учреждениях, а 1,479 тысячи – живут в семьях.

Несмотря на то, что за рядом детей закреплена жилплощадь, которой они могут воспользоваться в будущем, уже достаточно долгое время существует проблема с обеспечением детей-сирот жильем по факту достижения ими совершеннолетия.

Как отметила член Общественной палаты Саратовской области Елена Склярова, решение спикера Государственной думы РФ Вячеслава Володина поможет избавить наиболее незащищенных жителей города от серьезных проблем, ожидающих их во взрослой жизни.

— Вячеслав Володин на встрече с детьми-сиротами региона пообещал, что уже течение марта будет увеличено финансирование программы. Будут выделены средства из привлеченных источников — 225 миллионов рублей. А если регион подключится более активно в поиске дополнительных средств, то общая сумма программы в этом году достигнет 1,7 миллиарда рублей. Конечно, это большая сумма, которая позволит значительно продвинуться в вопросе решения проблемы жилья для детей сирот. 1,5 тысячи детей смогут получить свои квартиры. Они, несомненно, должны быть обеспечены жильем. За помощь этой категории детей Вячеславу Володину большое спасибо.

В целом же считаю необходимым обеспечить поддержку всем нуждающимся детям, которые потеряли родителей. Для них это важно и потому, что такая страшная травма останется с ними навсегда, если не будет пройдена реабилитация, не оказана своевременная помощь. Работа Вячеслава Володина направлена как раз на это, на возмещение детям их утраты. Он ставит срок решение вопроса с квартирами для детей-сирот до 2023 года, — рассказала Елена Склярова.