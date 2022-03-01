Член общественной палаты Саратовской области Елена Склярова считает, что ряд СМИ, принадлежащих одиозным предпринимателям Саратова, отрабатывают заказы западных стран.

—Сейчас как никогда важно единство нашего народа, чтобы остановить геноцид и отстоять мирное будущее людей. Но, к сожалению, в эти дни мы видим, как ряд СМИ здесь, в нашей стране информационно поддерживает тех, кто занимает откровенно антироссийскую позицию. Возможно, эти СМИ отстаивают интересы своих владельцев, которые много лет живут за границей, держат там свой капитал и не хотят этого лишиться, попав под зарубежные санкции. Как, например, олигарх Евстафьев, чьи «Свободные» сейчас всячески отрабатывают негатив против нашего государства.

Не понимаю, почему мы должны позволять им влиять на умы тысяч людей, в том числе, нашей молодежи? Почему мы должны закрывать глаза на эту подрывную деятельность и ненависть к нашей стране? Что это, как не деятельность иноагентов – когда здесь ведут пропаганду те, чьи экономические и финансовые интересы связаны не с нашим государством? Считаю, в этом надо разобраться и принять меры.

Не призываю их сделать свой выбор. Они этот выбор уже сделали, и он не в пользу благополучия и мира для России и братских народов, — отметила Склярова.