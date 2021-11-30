Член общественной палаты Саратовской области Елена Склярова высказала мнение, что КПРФ зарабатывает политические очки на смерти соотечественников, а антипрививочная кампания возможно координируется из-за рубежа антироссийскими силами

— Представители КПРФ всячески пытаются политизировать тему вакцинации от коронавируса и введения QR-кодов. Преследуя явно, цели нарастить свою электоральную базу за счет антипрививочников. Но в условиях, когда страна героически борется с пандемией, тысячи людей стали жертвами этой опасной болезни достаточно циничным выглядит позиция КПРФ. Практически они зарабатывают политические очки на смерти наших соотечественников. Выступая против вакцинации КПРФ наносит непоправимый вред нашему обществу. Сейчас вполне очевидно, что антипрививочная кампания носит вполне организованный характер, возможно координируется из-за рубежа руссофобскими силами, которые хотят нанести нашей стране максимальный вред, — отметила Склярова.