Член общественной палаты Саратовской области Елена Склярова резко высказалась по поводу массовой эвакуации школ из-за сообщений о «минировании», об этом она поделилась в своих социальных сетях.

— Участившиеся угрозы о возможном минировании социально важных объектов говорит о том, что деструктивные силы как внешние, так и внутренние пытаются раскачать обстановку внутри страны, посеять в обществе панику и неопределенность. Правоохранительные органы обязаны приложить максимум усилий, чтобы выявить этих негодяев. Которые для достижение своих целей не гнушаются угрозами детям. Однозначно, что для этих людей нет ничего святого. Они используют современные цифровые технологии и скорее всего атакуют из-за пределов нашей страны. Цель их понятна – максимально раскачать обстановку внутри страны и в этом они схожи со многими псевдооппозиционерами, которые получают иностранное финансирование от крупных интернет-корпораций. И фактически выполняют роль иностранных агентов, — отметила Склярова.