Член общественной палаты Саратовской области Елена Склярова высказалась о НАТО:

— НАТО — как много боли в этой аббревиатуре. Кровь жителей Югославии, Ирака, Афганистана, десятки тысяч убитых и сотни раненых. Всю свою историю этот блок выступал инициатором военных конфликтов, искал себе врага, чтобы оправдать свое существование. По сути, он стал прикрытием агрессивной политики США. Каждый год все больше экспертов, причем на Западе, поднимают этот вопрос.

Если посмотреть на карту Европы, то не сложно заметить, что блок подошел вплотную к границам нашей страны. В прошлом году МИД России предложил США и НАТО юридически закрепить гарантии безопасности, но договориться не удалось. Хотя мы настаивали только на том, чтобы перестать альянсу продвигаться на восток, не использовать территорию других государств для подготовки или осуществления вооруженного нападения на нас. Обещания выполнены не были, напротив, блок еще ближе продвинулся к нам. А заявленные руководством НАТО оборонительные цели, так и остаются лишь завесой для основной цели – сдерживания развития России.