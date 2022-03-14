-Информационная война в социальных сетях продолжает набирать обороты, ведущие международные онлайн-платформы становятся одновременно и полем боя, и орудием.

Instagram, наряду с Facebook, стал одним из главных инструментов этой войны. Решение Meta изменить политику модерации и вопреки международному праву впервые в истории и только в отношении россиян разрешить призывы к насилию в социальных сетях Facebook и Instagram – ещё одно подтверждение этого. Платформа и ранее особо не заботилась о российских пользователях и их безопасности, а сейчас, вместо того чтобы занять нейтральную позицию, занимается откровенным вредительством. В связи с этим Генеральная прокуратура приняла решение о запрете этой социальной сети на территории России. Это одна из вынужденных мер, для того, чтобы обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в сети, — высказалась Елена Склярова.