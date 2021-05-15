Глава Безымянского муниципального образования Елена Услонцева высказалась о проведении довыборов в Саратовскую областную думу.

— Сегодня в Саратовской области проходит второй день дополнительных выборов депутатов в Саратовскую областную Думу. Избирательные участки открылись на территории Безымянского и Красноярского муниципального образования, а также в некоторых района города Энгельса.

Участие в голосовании – это ответственность каждого гражданина не только за свою судьбу, но и за судьбу всей области. Это возможность самим выбрать кандидата, который достоин принимать участие в определении будущего для нашего региона. На мой взгляд, очень важно воспользоваться этой возможностью и принять участие в дополнительных выборах депутатов в Саратовскую областную думу.

Считаю важным ответственно подходить к процедуре голосования, не только отдавая свой голос достойным, но и соблюдая легитимность на всех уровнях, — отметила она.