-Энгельс всегда был развивающимся и динамичным городом, при этом сохраняя все богатство исторического наследия, особенно в центре города. Но, к сожалению, сегодня на главной площади города, где проходят празднования всех значимых событий не только района, но и области, уже несколько лет стоит долгострой, увеличивающийся не только в высоте, но и времени его строительства. Меня, как представителя общественности района, волнует внешний облик города.

Проект предложенный застройщиком, не соответствует общему облику центра города и не только нарушит гармоничный ансамбль площади г. Энгельса, но и превратит самое популярное место в городе в огромную парковку вокруг стеклянного аквариума. Я считаю, что представители власти, всегда должны опираться на мнение общественности для сохранения исторического облика и привлекательности города, — прокомментировала Почетный гражданин города Энгельса, заслуженный работник культуры РФ Елизавета Ерина.