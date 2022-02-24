На заседании оперативного штаба энергетики заявили, что до 15.00 часов восстановят электроснабжение полностью. Об этом сообщает пресс-служба Мэрии Саратова.

Из-за совранных энергетиками первоначальных сроков устранения аварии, первому заместителю Дмитрию Алексееву поручено взять руководство оперштабом по устранению аварийной ситуации.

Главе районной администрации Ладе Мокроусовой поручено объехать территории, попавшие в зону отключения, и предложить жителям необходимую помощь.

— Необходимо собрать все задействованные в этом процессе структуры и сетевые компании, выработать четкий план действий, чтобы максимально оперативно восстановить электроснабжение. — заявил Михаил Исаев.