Следователи проводят проверку по факту обнаружения останков человека в Заводском районе Саратова. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным днем 22 декабря сотрудники ТЭЦ, которые красили теплотрассу обнаружили у улицы Азина череп человека, о чем сообщили в полицию.

Следователь вместе с судебно-медицинским экспертом осмотрели место происшествия и обнаруженные останки.

Судебно-медицинская экспертиза поможет определить, как давно скончался человек. Полученные сведения проверят по базе без вести пропавших лиц. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

